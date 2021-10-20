مسؤول مصري لـ "الاتحاد": ندحر الإرهاب في سيناء بالتنمية والتعمير

شعبان بلال (القاهرة)

قال مسؤول مصري إن هناك خطة وطنية لتنفيذ عشرات المشروعات بهدف تحقيق تنمية متكاملة لشبه جزيرة سيناء كبعد استراتيجي لمكافحة الإرهاب، الذي تواجهه تلك المنطقة خلال السنوات الماضية ونجحت الدولة المصرية في دحره.

وأكد مستشار وزير الزراعة المصري الدكتور نعيم مصيلحي أن جهود بلاده، خاصة في التنمية الزراعية، تدحر الإرهاب في سيناء، مشدداً على أن مصر أنفقت مليارات الجنيهات في مشروعات قومية لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأكبر في العالم

وأضاف لـ «الاتحاد»، أن زراعة البشر في سيناء عامل هام في القضاء على الإرهاب وعدم إعطاء فرصة لنشر أفكار متطرفة، مؤكداً أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأكبر في العالم، أحد المشروعات التي تهدف لتنمية سيناء في مواجهة الإرهاب.

وأكد أن التنمية الزراعية تأتي ضمن جهود الدولة التي ترتبط بحصر ودحر الإرهاب، فمعظم الأنشطة الزراعية ذات كثافة عالية في العمل، وتستوعب قدراً كبيراً من العمالة تمنع اللجوء إلى تبني أفكار متطرفة وأعمال غير شرعية، موضحاً أن آخر هذه المشروعات هو مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم وتعد الأضخم من نوعها، بهدف استصلاح 456 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي.

زراعة البشر في سيناء

وتابع: إن زراعة البشر أفضل من الرمال الموجودة في سيناء، مضيفاً «كمصريين لدينا ارتباط قوي بالأرض ونحب أن ندافع عنها ونحميها، وهذا يعني دعم البعد الاستراتيجي لتنمية سيناء، من خلال إنشاء مشروعات متكاملة شاملة أنشطة مرتبطة بالنشاط الزراعي، من تصنيع وإنتاج حيواني ودواجن وثروة سمكية، من خلال شركات استثمارية أو جهات حكومية وأفراد في صورة تجمعات.

وأوضح أن محطة معالجة مياه صرف بحر البقر ليست المشروع الأول، ففي العام الماضي تم افتتاح أول محطة لمعالجة مياه الصرف في منطقة سرابيوم على مصرف المحسمة بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب، تم استغلالها في زراعة 75 ألف فدان في منطقة شرق القناة في منطقة البحيرات وممتدة حتى شرق السويس بهدف تنمية سيناء، بالإضافة إلى تطوير بحيرة البردويل ومشروع الفيروز، وكذلك المدينة المليونية التي تنشأ في الامتداد الساحلي لمنطقة سهل الطينة وبالوظة.

إنشاء 18 مجتمعاً زراعياً لتسكين 2500 أسرة في سيناء

وأشار إلى أجهزة الدولة المصرية اقتربت من الانتهاء من إنشاء 18 مجتمعاً زراعياً تقع في شمال ووسط سيناء على مساحة 59 ألف فدان، وهي عبارة عن قرى متكاملة تتوافر فيها الخدمات من أراضٍ زراعية ومنازل ومصادر مياه تعتمد على المياه الجوفية.

وذكر المسؤول المصري، أن هذا المشروع يستهدف تسكين 2500 أسرة بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة من أهالي سيناء والوادي والدلتا، مشيراً إلى مشروعات إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات المدن الساحلية من المياه بدلاً من الاعتماد على مياه النيل، مؤكداً أنه بالفعل تم افتتاح محطات عملاقة في مدن أبو زنيمة والطور ورأس سدر وغيرها في سيناء.