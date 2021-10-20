زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال معتدل جزيرة "كريت" اليونانية، اليوم الأربعاء، وهو الأحدث في سلسلة من الهزات الارضية، التي ضربت المنطقة، في أعقاب زلزال بقوة 8ر5 درجة وقع في 27 سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم عن المعهد "الجيوديناميكي" في أثينا قوله إن الزلزال بلغت قوته 4.3 درجات، ووقع في الساعة الخامسة و44 دقيقة صباحاً، بالتوقيت المحلي، على بعد خمسة كيلومرات، شمال شرق بلدة "أركالوشوري" في منطقة "اراكليو" على عمق 11.7 كيلومتر.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار خطيرة أو إصابات.



