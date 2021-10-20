مقتل 116 شخصاً في فيضانات وانهيارات أرضية بالهند ونيبال

قتل أكثر من مئة شخص إثر عدة أيام من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند ونيبال كما قال مسؤولون الأربعاء فيما لا يزال عشرات مفقودين.

في أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصاً قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 شخصاً. في كيرالا في الجنوب قال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان إن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلاً.

وثلاثون على الأقل من الذين لقوا حتفهم في أوتارخاند، سقطوا إثر سبعة حوادث منفصلة في منطقة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات تربة وانهيار مبان عدة.

وخمسة من القتلى من عائلة واحدة وقد طمرت الأمطار منزلهم إثر انزلاقات التربة كما قال المسؤول المحلي براديب جاين.

في نيبال، قال هومكالا باندي مسؤول قسم إدارة الكوارث "في الأيام الثلاثة الماضية، قتل 31 شخصاً من جراء الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في مختلف أنحاء البلاد. وهناك 43 شخصاً مفقودون".

وأضاف "لا تزال الأمطار تهطل في عدة أماكن، ونحن لا نزال نجمع الحصيلة التي قد ترتفع أكثر".