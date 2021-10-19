«طالبان» تتلقى وعداً بالمساعدات عشية محادثات روسيا

موسكو (رويترز)

أفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس، بأن روسيا والصين وباكستان تعتزم توفير مساعدات لأفغانستان، لكن موسكو أكدت أنها ليست مستعدة بعد للاعتراف بحكومة «طالبان».

وجاء التعهد بتقديم مساعدات إنسانية ودعم اقتصادي بعد محادثات بين مسؤولين روس وصينيين وباكستانيين سينضم إليهم ممثلون عن حكام «طالبان» في أفغانستان، في اجتماع يعقد في موسكو اليوم. لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال: إن روسيا تمتنع عن الاعتراف بـ«طالبان»، لحين وفاء الحركة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها حين تولت السلطة، ومن بينها الشمولية السياسية والعرقية في تشكيل الحكومة الجديدة. وقال لافروف للصحفيين: «الاعتراف الرسمي بـ(طالبان) ليس محل نقاش الآن، ونحن على اتصال بالحركة، مثل أغلب الدول المؤثرة في المنطقة، ونحثها على الوفاء بالتعهدات التي قدمتها حين تولت السلطة».

وخفض مسؤولون روس آخرون سقف التوقعات لمحادثات اليوم. وقالت الولايات المتحدة: إنها لن تشارك في هذه الجولة، لكنها تعتزم القيام بذلك في المستقبل.