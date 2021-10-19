«صندوق النقد» يجري «محادثات فنية» مع بيروت

بيروت (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، أن الحكومة استكملت البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف ميقاتي، في بيان: إنه يأمل بإنجاز برنامج التعاون مع صندوق النقد قبل نهاية العام الحالي. أفاد مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي بأن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعاً في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشدداً على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي. ويعتبر برنامج صندوق النقد إلى حد كبير الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدات مالية أجنبية، يحتاج إليها بشدة للخروج من واحدة من أكثر حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض في أوقات الأزمات الذي مقره واشنطن، وإن المناقشات الفنية بدأت.

وقال: «آخر مرة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى أغسطس 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت، ونحتاج إلى تحديث الأرقام، وخط أساس جديد».

وتخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية في مارس من العام الماضي، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، وهو ما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات جولدمان ساكس، الشهر الماضي، إلى أنها أكثر من 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.

ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة ما يقرب من 90 في المئة من قيمتها، وارتفع معدل الفقر، وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25 في المئة العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85 في المئة تقريباً.