السودان.. الاعتصام المناهض للحكومة يدخل يومه الخامس

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

مع استمرار حالة التوتر والانقسام والاستقطاب في السودان، واصل المحتجون التابعون لجبهة «ميثاق التوافق الوطني» المنشقة عن قوى الحرية والتغيير، اعتصامهم الذي يدخل يومه الخامس اليوم، على التوالي أمام القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، في وقت توالت الاتهامات والشكوك في الأطراف التي تقف خلف الاعتصام والدوافع التي تحرك منفذوه.

وفي هذه الأثناء، تكثفت استعدادات قوى «الحرية والتغيير» من أجل الإعداد لمظاهرة دعت لها من أجل «دعم الحكومة والتصدي لأي انقلاب عسكري أو مدني».

وجاء ذلك وسط تحذيرات سياسيين ومراقبين سودانيين في تصريحات لـ«الاتحاد» من خطورة استمرار أطراف الأزمة في التعنت واستمرار انسداد الأفق السياسي، وخطورة الانقسام الراهن على كل المستويات، في ظل مخاوف من الانزلاق إلى العنف والفوضى والاقتتال.

وقالت قوى «الحرية والتغيير»: إنها تدعم وتشارك في مواكب «دعم الانتقال المدني الديمقراطي، والعدالة».

وقال عروة الصادق القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»: إن الخلاف الحالي بين مؤيدي الثورة السودانية والساعين للانقلاب عليها، مدعومين بفلول النظام السابق.

من جانبه، أكد ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، أن يوم غدٍ الخميس سيكون يوماً من أيام ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وأنه سيعيد للثورة ذروتها.

فيما أكد محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني، أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية، والربط المحكم بين بناء جيش وطني واحد والانتقال المدني الديمقراطي الكامل.

ومن جهته، أكد صلاح مناع مقرر لجنة إزالة تمكين النظام المعزول لـ«الاتحاد»، أن الشعب السوداني متمسك بالانتقال الديمقراطي، ويرفض الردة، وسيخرج في مظاهرات الخميس للإعلان عن تمسكه بمبادئ ثورته المجيدة التي يتم التخطيط الآن لإجهاضها واختطافها والانقلاب عليها.

يأتي ذلك في وقت، وصلت إلى الخرطوم أمس وزيرة شؤون أفريقيا بالخارجية البريطانية، فيكي فورد، على رأس وفد رفيع المستوى لحضور الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والسودان.