مصر وقبرص واليونان خلال قمة ثلاثية بأثينا: ضرورة احترام سيادة الدول

القاهرة (الاتحاد)

عقدت بالعاصمة اليونانية أثينا، أمس، قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، في مسعى إلى تعزيز التعاون.

وحسب البيان الختامي للقمة، فإنها تناولت أوجه التعاون بين الدول الثلاث، مكرّسة التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة.

وأوضح بيان القمة أنها عكست التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع، في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدي للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة «كورونا».

وثمن الرئيس المصري التقدم المحرز في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص.

وتطرقت القمة إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، إضافة إلى بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلبه تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة.

وشدد السيسي على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوق مصر في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، خصوصاً في ظل البيان الرئيسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أكد الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، على تطابق المواقف بين الدول الثلاث فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً: إن هناك تعاوناً مشتركاً في مجال الطاقة، كما أن هناك اتفاقاً على ضرورة مواجهة الإرهاب، وقضايا إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس أيضاً إلى السعي نحو تنويع مصادر الطاقة، وذلك يجعل مصر المورد الأساسي للطاقة الكهربائية الناجمة عن الطاقة الشمسية وعبر اليونان تصل إلى أوروبا.