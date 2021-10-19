فيضانات مدمرة وأزمة إنسانية بجنوب السودان

جنيف (وكالات)

أفاد عرفات جمال، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنوب السودان، أمس، بأن الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد تسببت في أزمة إنسانية، حيث أدت إلى إلحاق أضرار بما لا يقل عن 700 ألف شخص.

وغمرت المياه كثيراً من المناطق التي كانت تشهد جفافاً في السابق، وهو ما جعل التربة غير قادرة على امتصاص الماء.

وتسببت الفيضانات في تقطع السبل بكثيرين على الجزر، بينما ظل آخرون يكافحون وسط المياه لأيام للوصول إلى أراضٍ مرتفعة.

وتسبب المنسوب المرتفع للمياه في غرق ماشية وتدمير أراضٍ زراعية.

وأوضح جمال أن جنوب السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، معتاد على الفيضانات، إلا أنه لفت إلى أنها أصبحت أكثر تواتراً وأشد حدة؛ لأن الاحتباس الحراري يؤدي إلى تكرار موجات الطقس المتطرفة.

وقال جمال: «نرى المستقبل يتلاشى»، موضحاً أنه إذا تدمرت الزراعات ونفقت الماشية كل عام، فإنه سيكون من الصعب على الأفراد الوقوف على أقدامهم من جديد.ويقوم عاملون ومتطوعون في المجال الإنساني حالياً بتوزيع المواد الغذائية، فضلاً عن ملء أجولة الرمال وبناء السدود.