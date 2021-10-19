بلينكن: حل النزاع اليمني أولوية قصوى لأميركا

واشنطن (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن بلاده ترحب بالتعاون للتوصل لحل شامل للصراع في اليمن. وأضاف، بلينكن خلال محادثات مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرج، أمس، أن حل النزاع في اليمن أولوية قصوى في السياسة الأميركية. كما بحث بلينكن مع المبعوث الأممي تأمين وقف إطلاق النار في اليمن، واستئناف العملية السياسية بالبلاد. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أكد أهمية إنهاء العنف في اليمن والدخول في عملية سياسية شاملة، تنهي الحرب والمعاناة الإنسانية وتعيد الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

كما دان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينج، الأحد الماضي، الاستهداف «الحوثي» المتعمد والمتكرر للمدنيين والأحياء المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والمسيرات، مؤكداً أن هذا الأمر يعرض مرتكبيه للمساءلة الدولية.