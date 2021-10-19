رئيس الوزراء اليمني يدعو لإغاثة النازحين والمدنيين بمأرب

عدن (وكالات)

دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، المنظمات الأممية والدولية إلى الاستجابة للنداءات الإنسانية لمساندة جهود الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، لإغاثة وإنقاذ النازحين والمدنيين الذين يتعرضون للحصار في جنوب مأرب، والهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ مأرب سلطان العرادة، على مستجدات الأوضاع بالمحافظة، في ظل التصعيد العسكري المستمر للميليشيات والانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها تجاه المدنيين والنازحين.

وأشار إلى ما تتعرض له مديرية العبدية، التي تضم 37 ألف نسمة، من جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل ميليشيات «الحوثي»، وقصف قرى ومنازل المدنيين واستهداف مشفاها الوحيد.

وقال: إن عدم اكتراث الميليشيات بكل الدعوات الأممية والدولية، لوقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين في مأرب، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في التعاطي مع قضايا النازحين والمدنيين، ويضع الحكومة وكافة القوى السياسية والشعبية أمام مسؤوليتها في الدفاع عن أبناء الشعب، وعدم الركون لغير رص الصفوف وتوحيد الجهود في مواجهة «الحوثيين».