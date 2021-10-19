مصرع 50 مسافراً في حادث شاحنة بالكونغو
أفادت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً كانوا يستقلون بصورة مخالفة شاحنة انقلبت بهم وسقطت في أحد أنهار البلاد.
ووقع الحادث يوم الأحد بالقرب من قرية تامبو في مقاطعة أوت كاتانجا الغنية بالمعادن جنوبي البلاد.
وقال جوزيف كايومبا المتحدث باسم حكومة أوت كاتانجا المحلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن شخصين فقط نجيا في الحادث، وأن الغواصين مازالوا يبحثون عن الأشخاص المفقودين في نهر كالومي نجونجو.
وقال جاك كيابولا حاكم أوت كاتانجا، إن المسافرين كانوا «مخالفين للقانون»؛ لأن الشاحنات ممنوعة من نقل الأشخاص.
وتعتبر منطقة كاتانجا، التي تم تقسيمها إلى أربع مقاطعات في عام 2015، هي الأغنى في البلاد بالموارد المعدنية المهمة التي تسعى الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات للحصول عليها.
وعلى الرغم من هذه الثروة الطبيعية، فإن الكونغو الديمقراطية تفتقر بشدة إلى البنية التحتية الأساسية، كما أن حوادث الطرق شائعة بها.
المصدر: وكالات