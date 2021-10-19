تحطّم طائرة مدنية ونجاة كل ركابها

أرشيفية

ع + ع -

تحطّمت طائرة كانت تقل 21 شخصا الثلاثاء لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس، وقد تمكّن كل الركاب وأفراد الطاقم من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران، وفق عناصر الإطفاء والسلطات المحلية.

وأعلن ستيفن وودارد السرجنت في جهاز الأمن العام في تكساس في مؤتمر صحفي «نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة وهم 18 راكبا والطاقم المؤلف من ثلاثة أفراد».

ووقع الحادث بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

والطائرة التي تعمل بمحركين هي من طراز مكدونال دوغلاس وكانت متّجهة إلى بوسطن، وقد أتى عليها الحريق بشكل كامل، وفق مشاهد التقطتها أجهزة الإنقاذ.

ووفق المسؤول أصيب شخص واحد بجروح طفيفة.

وقال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم غيبسون: إن الركاب تمكّنوا من الخروج من الطائرة.

وتابع: «كانوا مصدومين للغاية»، مشددا على أن الحادث «انتهى بأفضل طريقة ممكنة».

المصدر: آ ف ب