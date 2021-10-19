طلبت السلطات في جزيرة لا بالما الإسبانية من سكان بلدة إل باسو البالغ عددهم 7000 شخص التزام منازلهم قدر الإمكان نظراً لانخفاض جودة الهواء التي تسبب فيها ثوران البركان. وذكرت صحيفة «لا فانجارديا» اليوم الثلاثاء أن الغازات المنبعثة من البركان لا تنقشع بالقدر الكافي بسبب الظروف الجوية الحالية. ويثور البركان بانتظام منذ أسابيع، وينفث الرماد والدخان والحمم، ولا يظهر أي علامة مباشرة على إنهاء نشاطه. وأفادت قناة «آر تي في إي» الرسمية بأن تدفق الحمم البركانية الثاني على وشك الوصول إلى البحر ويبعد 30 متراً فقط عن المنحدرات الساحلية. ووصل التدفق الرئيس للحمم البركانية بالفعل إلى المحيط الأطلسي منذ نحو ثلاثة أسابيع، مما شكل لساناً شريطياً جديداً من الأرض بلغت مساحته نحو 36 هكتاراً أمس الأول الأحد، الأمر الذي يعني أنه ستكون هناك حاجة لإعادة رسم خرائط الجزيرة. وحذرت السلطات مجدداً من أن ملامسة الحمم، التي تبلغ درجة حرارتها نحو 1000 درجة مئوية، لمياه البحر المالحة تسبب تصاعد الأبخرة السامة.