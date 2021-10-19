41 قتيلاً بسبب الأمطار الغزيرة في شمال الهند

من شمال الهند

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لقي 41 شخصًا على الأقل حتفهم فيما فُقد أثر أكثر من 12 آخرين بعد انهيارات أرضية وسيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى أيام عدة في شمال الهند، حسبما أفاد مسؤولون الثلاثاء. وقال مسؤولون في ولاية أوتاراخند في جبال الهيمالايا إن 35 شخصاً قضوا في انهيارات أرضية جديدة الثلاثاء بعد مصرع ستة في حوادث مماثلة الاثنين. وقضى ما لا يقل عن 30 من الضحايا في سبعة حوادث منفصلة في بلدة ناينيتال في وقت مبكر الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة تسبب بانهيارات أرضية ودمر العديد من المباني. وقال آشوك كومار جوشي قائد شرطة أوتاراخاند «إلى الآن تأكد مصرع 30 شخصاً، ولا يزال كثر في عداد المفقودين». وقال جوشي إن أنحاء نائية عدة في المنطقة الجبلية شهدت دماراً كبيراً من جراء الأمطار الغزيرة. وقال المسؤول المحلي براديب جاين إن خمسة ممن قضوا هم من عائلة واحدة جرف انهيار أرضي منزلها. وأسفر انهيار أرضي آخر في منطقة المورا الشمالية عن مصرع خمسة أشخاص بعد أن هدمت صخور ضخمة منازلهم التي جرفتها سول طينية. وقضى ستة آخرون على الأقل الاثنين في ناحيتين نائيتين في المنطقة. مددت إدارة الأرصاد الجوية الهندية حالة التأهب ووسعتها الثلاثاء مع توقع هطول أمطار «غزيرة» إلى «غزيرة جدًا» في المنطقة خلال اليومين المقبلين. وقال مكتب الأرصاد إن عدة مناطق غمرتها الأمطار بأكثر من 400 ملم الاثنين. وأمرت السلطات بإغلاق المدارس وحظرت جميع الأنشطة الدينية والسياحية في الولاية.

المصدر: آ ف ب