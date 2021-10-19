فرضت مدينة موسكو، اليوم الثلاثاء، قيوداً صحية هي الأولى منذ الصيف في مواجهة ارتفاع جديد في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في ظل إحجام عن تلقي اللقاحات.
وقضت سلطات العاصمة الروسية بالتلقيح الإلزامي لثمانين في المائة من العاملين في الخدمات مقابل ستين في المئة حالياً، وذلك بحلول الأول من يناير 2022، إضافة إلى حجر جميع من تجاوزوا ستين عاماً من دون تلقي اللقاح بين 25 أكتوبر و25 فبراير، والعمل من بعد «لما لا يقل عن ثلاثين في المائة» من موظفي الشركات.
من جهته، قد يعلن الكرملين إجازة مدفوعة الأجر لأسبوع مع نهاية أكتوبر للحد من تفشي الوباء. تواجه روسيا وخصوصاً موسكو منذ الصيف الفائت موجة وبائية جديدة سببها المتحورة دلتا السريعة الانتقال في موازاة عدم تجاوب مع حملات التلقيح.
وسجلت البلاد في الأيام الأخيرة أعداداً قياسية من الوفيات اليومية من جراء فيروس كورونا. وأحصيت الثلاثاء 1015 وفاة في 24 ساعة.
ويزداد في موسكو عدد الإصابات بوتيرة سريعة منذ منتصف سبتمبر وبات يناهز ستة آلاف إصابة يومياً، بحسب أرقام الحكومة، مقابل 33 ألف إصابة يومياً على المستوى الوطني.
ورفضت السلطات طوال الأشهر الماضية فرض قيود مشددة أو عمليات إغلاق خشية إضعاف الاقتصاد.