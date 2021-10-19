السيسي يشارك في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

شعبان بلال (القاهرة)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتعاون الثلاثي بين بلده ودولتي اليونان وقبرص في مجالات السياحة والطاقة والزراعة، مؤكدًا أن الجهات الثلاث تعمل من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لشعوبها.

وأعرب السيسي خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان عن سعادته بإبرام اتفاقية الربط الثلاثي الكهربائي بين الدول الثلاث، وهو ما يمهد للربط بين مصر وباقي دول القارة الأوربية في السنوات المقبلة.