نيوزيلندا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 18 شهراً

سجلت نيوزيلندا رقماً قياسياً في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد19-، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وذكرت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في مؤتمر صحفي أن البلاد سجلت 94 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 يوم الثلاثاء .

وكان أعلى عدد سابق قد بلغ 89 إصابة في موجة التفشي الأولى في أبريل 2020.

وقالت أردرن: "أعرف أن الارتفاعات والانخفاضات في الحالات صعبة بشكل لا يصدق على الأشخاص".

وأضافت: "لكن من المهم أن نتذكر أننا لسنا عاجزين، لدينا القدرة على إبقاء الحالات منخفضة قدر الإمكان".

وخضعت اوكلاند ، أكبر مدينة فى البلاد، والتى يبلغ عدد سكانها حوالي 1.7 مليون نسمة، لقيود صارمة بعد اكتشاف حالة واحدة يوم 18 أغسطس.

وشملت حالات الثلاثاء 87 حالة في أوكلاند وسبع حالات في منطقة وايكاتو المجاورة.

وتلقى نحو 85% من السكان المؤهلين للتطعيم في البلاد جرعة لقاح أولى، في حين أن 67% من المقيمين في نيوزيلندا تلقوا التطعيم الكامل.

وسجلت نيوزيلندا، البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، نحو 4700 حالة إصابة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.