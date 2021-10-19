جونسون يعلن عن استثمارات أجنبية "خضراء" في بريطانيا بنحو 10 مليارات جنيه

يُعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة عالمية، الثلاثاء، عن استثمارات أجنبية تناهز قيمتها الإجمالية 9.7 مليار جنيه إسترليني لدعم "النمو الأخضر" في المملكة المتّحدة، بما في ذلك مشروع لشركة "إيبيردرولا" الإسبانية لبناء مزرعة رياح بحرية ضخمة.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إنّ رئيسها سيُعلن خلال القمّة عن 18 اتفاقية من شأنها أن تخلق "ما لا يقلّ عن 30 ألف وظيفة" في بريطانيا وأن "تدعم النمو في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المنتجة من الرياح والهيدروجين، والإسكان المستدام، واحتجاز وثاني أكسيد الكربون وتخزينه".

وسيفتتح جونسون الثلاثاء "قمة عالمية للاستثمار" تنظّمها حكومته كما سيلتقي الملياردير بيل جيتس للتباحث وإياه في التحوّل الطاقوي ودور القطاع الخاص في مواجهة التغيّر المناخي، بحسب البيان.

ونقل البيان عن جونسون قوله إنّ "هذه هي البداية فقط، وسنرى شراكات "خضراء" أخرى تُبنى في قمّة" الثلاثاء.

ومن بين الاتفاقيات التي سيُعلَن عنها خلال القمة، هناك مشروع استثماري لبناء مزرعة رياح بحرية أكّدت شركة "إيبيردرولا" الإسبانية للطاقة "عزمها على استثمار 6 مليارات جنيه" فيه بالاشتراك مع شركة "إس إس إيه" ومقرّها في اسكتلندا، وذلك بعد أن تستحصلا على التراخيص اللازمة له.

وهذا المشروع الذي يُتوقّع أن يخلق 7000 فرصة عمل سيكون أكبر مزرعة رياح بحرية تبنيها إيبيردرولا في العالم وسيولّد طاقة كهربائية تكفي 2.7 مليون منزل في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة الخدمات اللوجستية "برولوجيس" استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لبناء مستودعات خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عدد من مناطق المملكة المتحدة، بما في ذلك العاصمة لندن.

ويُتوقّع أن يخلق هذا المشروع 14000 فرصة عمل، وفق بيان الحكومة البريطانية.