اليمن: التصعيـد يفاقم الأوضاع الخطيرة لمليوني نازح

عدن (وكالات)



بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر، الوضع الكارثي الذي يواجهه النازحون في مأرب والانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها ميليشيات «الحوثي» بحقهم.

وحذر بن مبارك من التداعيات الخطيرة للتصعيد والعدوان «الحوثي» في مأرب على أوضاع المدنيين والنازحين في المحافظة، التي شهدت نزوح أكثر من ثلاثة آلاف أسرة خلال شهر سبتمبر الماضي، من مديرياتها الجنوبية، بسبب تعرضها للقصف المستمر بالصواريخ الباليستية، ومختلف الأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات الحوثية، منوهاً إلى أن هذا التصعيد العسكري يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة، التي يعيشها النازحون وخاصة في محافظة مأرب، التي تعتبر مأوى لأكثر من مليوني نازح.

وتطرق إلى الانتهاكات والانتقامات المروعة من قتل واختطافات قسرية ترتكبها ميليشيات «الحوثي» بحق المدنيين، محذراً من أن غض الطرف من المجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة يطلق العنان للميليشيات الإجرامية لارتكاب مزيد من العنف والانتهاكات، وهو ما يضاعف أزمة النزوح والتهجير القسري للمدنيين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية.

وثمن بن مبارك الدور الذي تقوم به منظمة الهجرة في التخفيف من الآثار المأساوية التي يواجهها النازحون، مشيراً إلى أهمية استمرار وتكثيف نشاط المنظمة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين.

من جانبها، استعرضت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بعضاً من أنشطة وخطط المنظمة في مختلف مناطق اليمن، وجهودها في توسيع أنشطتها وبرامجها الموجهة لحماية وتحسين الأوضاع للنازحين واللاجئين.