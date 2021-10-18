مطالبات حقوقية بتصنيف «الانقلابيين» جماعة إرهابية

عدن (وكالات)

طالبت منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة مأرب في ندوة حقوقية، أمس، بجامعة إقليم سبأ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة بإدراج ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، ضمن الجماعات الإرهابية، كتصنيف مستحق جراء جرائمها تجاه المدنيين التي ترتقي إلى جرائم حرب.

وأدانت المنظمات في الندوة، الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، الأحياء السكنية المكتظة بالنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والمدفعية والطيران المسير المفخخ، والحصار المطبق لقرى العبدية، وقصف المدنيين فيها بمختلف أنواع الأسلحة، وهو ما عرضهم للإبادة الجماعية، إلى جانب ما تقوم به من أعمال اختطافات إعدامات ميدانية للمدنيين في القرى التي دخلتها وتفجير المنازل.

وأدانت المنظمات، في بيان، غياب دور منظمات الأمم المتحدة تجاه المدنيين، الذين يتعرضون للانتهاكات والجرائم الإنسانية من قبل ميليشيات «الحوثي»، خصوصاً جرائم التنكيل للمدنيين في القرى التي اقتحمتها ميليشيات «الحوثي»، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وغياب الدور الحقيقي للمنظمات الأممية طبقا لمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين، يجعلها في خانة المنحاز للميليشيات وجرائمها.