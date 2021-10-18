الكاظمي يعلن اعتقال إرهابي مسؤول عن تفجير دامٍ

هدى جاسم (بغداد)

أعلن العراق، أمس، القبض على إرهابي مسؤول عن تفجير أسفر عن مقتل أكثر من 320 شخصاً، في بغداد قبل خمس سنوات، في «عملية خارج العراق» وفق رئيس الوزراء.

وفي تغريدة، قال مصطفى الكاظمي: بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة، التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ«أبو عبيدة بغداد»، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى. وفي الثالث من يوليو 2016، وقبل ثلاثة أيام من عيد الفطر، فجر انتحاري حافلة مفخخة أمام مجمعين تجاريين في منطقة «الكرادة-داخل»، المكتظة وسط بغداد، وهو ما أسفر عن مقتل 323 شخصاً، وتبنى تنظيم «داعش» الاعتداء. وبحسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، فإن الزوبعي مسؤول عن أربع عمليات تفجير على الأقل. وفي هذه الأثناء، قصفت طائرات حربية عراقية، أمس، أوكاراً لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك شمالي بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان: إن طائرات «إف 16» و«سوخوي» نفذت 25 ضربة جوية، استهدفت أوكاراً للإرهابيين في «وادي شاي» بمحافظة كركوك.