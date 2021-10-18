ليبيا تتأهب لاحتضان مؤتمر «الدعم والاستقرار»

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماي دي كارلو، والمبعوث الأممي يان كوبيش، الأوضاع السياسية في ليبيا والدور الفاعل للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وضرورة دعم كافة الأطراف لخطتها المعتمدة مؤخراً، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة في بيان.

وعلمت «الاتحاد» من مصادر دبلوماسية ليبية أن الوفود المشاركة في اجتماع مبادرة دعم واستقرار ليبيا ستصل تباعاً إلى العاصمة طرابلس بداية من مساء يوم غد الأربعاء، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي الذي تشرف عليه وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وفي ذات السياق، استعرضت المنقوش خلال اجتماعها مع نظرائها في دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ مضامين مبادرة استقرار ليبيا، لافتة إلى أن هذه المبادرة وبمضامينها ومساراتها العسكرية والأمنية والاقتصادية، إذا ما تم العمل على تفعيلها من شأنها أن تصل بليبيا إلى بر الأمان، وتحقق استقرارها المنشود، وصولاً إلى ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في موعدها المقرر في نهاية ديسمبر.

وفي شرق ليبيا، جدد النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني، دعوته إلى الإسراع في إعداد مشروع الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء، طبقاً لتشكيلة الحكومة، ووفق التنظيمات الإدارية المتعلقة بالديوان، مضيفاً أن بعض التنظيمات الإدارية التي تعمل حالياً غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي.

وأكد القطراني أن بيان مسؤولي برقة، المنتقد للحكومة، صدر تفعيلاً لنصوص الاتفاق السياسي، والتشريعات الليبية، وغايته وطنية، وهدفه تصحيح المسار والعودة لما اتفق عليه سياسياً ولخريطة الطريق، كما يعتبر وسيلة لدعم الحكومة، مضيفاً: «نحن جزء من الحكومة، ويجب ألا تتخذ من البيان ذريعة من أي جهة لتأخير الانتخابات أو تعطيلها».

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحكومة الحالية تتولى مهمة تسيير الأعمال عقب سحب البرلمان الثقة منها، وهذا يعني تقليص صلاحياتها، مشيراً إلى أن المركزية في إدارة الحكومة الحالية تسببت في مشكلات عدة، بينها تهميش عدد من المدن والمناطق. ولفت إلى أن بيان مسؤولي برقة الأخير سببه ودوافعه عودة المركزية المقيتة، وعدم تركيز رئاسة الحكومة على المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في جنوب وشرق البلاد.

ومن جانبه، شدد عضو مجلس النواب علي السعيدي في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة إجراء الانتخابات نهاية العام، مشيراً إلى أن الواضح أن حكومة الوحدة غير مستعدة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، داعياً إلى ضرورة الالتزام بخريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف. وحذر السعيدي من سلوك الميليشيات والتشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية في ليبيا، مرجحاً إمكانية أن تجرى الانتخابات في الربع الأول من العام المقبل وليس في ديسمبر.