مالي تجدّد اتّهام باريس بـ«التخلي» عنها

باريس (أ ف ب)

جدّد رئيس وزراء مالي، شوغل كوكالا مايغا، اتّهام فرنسا بالتخلي عن بلاده، واعتبر، في مقابلة نشرت أمس، أن باريس فشلت في احتواء التمرّد المتطرف. وأشار مايغا إلى أنه من غير المرجّح أن ينظّم المجلس العسكري الحاكم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 27 فبراير 2022، رغم تحذيرات المجتمع الدولي.

وكان مايغا أثار حفيظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتّهامه فرنسا من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«التخلي» عن بلاده «في منتصف الطريق»، على خلفية إعلان فرنسا عزمها تقليص عديد عناصرها المنتشرين في مالي منذ عام 2013 في إطار قوة «برخان».

وفي تصريح لصحيفة «لوموند» الفرنسية قال مايغا: «بعد نحو تسعة أعوام، ما الذي نشهده؟ الإرهاب الذي كان محصوراً بكيدال تمدد إلى 80 في المئة من أراضينا»، في إشارة إلى المدينة الواقعة في شمال مالي.

وقرّرت القيادة الفرنسية تركيز جهود قواتها على شرق مالي الذي يعتبر معقلاً لتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. وتدارك مايغا: «لكن الجماعة التي تشكّل الخطر الأكبر على الدولة المالية هي جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) في الشمال». و«نصرة الإسلام والمسلمين» فصيل إرهابي مرتبط بتنظيم «القاعدة». وتابع مايغا: «في وقت يضاعف فيه تنظيم القاعدة هجماته، قرر حليفنا الرئيس، أو من كنا نعتقد أنه كذلك، مغادرة منطقة نفوذه والتوجّه إلى منطقة المثلث الحدودي»، قرب النيجر وبوركينا فاسو. وتساءل: «أليس هذا تخلياً في منتصف الطريق؟»، مضيفاً: «نحن نبحث عن حلول».