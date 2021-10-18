اللبنانيون أمام مرحلة مفصلية بانتظار رياح التغيير

بيروت (وكالات)

مر على لبنان عامان منذ انطلاق انتفاضة 17 أكتوبر عام 2019، وجدد الناشطون اللبنانيون إصرارهم على «استعادة الدولة لتقديم لبنان الجديد» فيما تمر البلاد بحدث أمني فرض نفسه على الأوضاع الداخلية.

وبعد أن جهد اللبنانيون خلال السنتين الماضيتين للضغط من أجل حكومة جديدة تحمل إصلاحات حقيقية تنتشلهم من قعر الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي غرقوا فيها وجدوا أنفسهم مع الاشتباكات المسلحة التي جرت الأسبوع الماضي في منطقة الطيونة، وسقط فيها سبعة قتلى وعدد كبير من الجرحى أمام واقع أمني جديد.

وإذا كانت الانتفاضة قد غيرت المشهد اللبناني حينذاك، وأسهمت إلى حد معين في تحطيم حواجز الانقسام الطائفي، وجمعت اللبنانيين حول مطالب موحدة تتمحور حول الواقع الاقتصادي المتردي والتجديد في الحياة السياسية في انتظار موعد التغيير في الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل، غير أن التطورات الأخيرة أدخلت تبدلات في المشهد. وقال الكاتب السياسي جوني منير: إن «الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان في 2019 كان منطلقها الانتفاضة على تردي الواقع المعيشي والفساد، وتمكنت من حشد أعداد كبيرة من المواطنين المطالبين بتغيير الطبقة السياسية». وأضاف منير: «تبدل المشهد بدخول تطورات أمنية وطائفية مع أحداث الأسبوع الماضي، وأمسى الوضع مرتبطاً بالسلم الأهلي، لذلك يتطلب الأمر انتظاراً لتكشف الأيام المقبلة عن مسار الأمور».

من جهته اعتبر الصحفي طوني عيسى، أن لبنان أمام مرحلة مفصلية جديدة من تاريخ الأزمة، وأن الحكومة الحالية كان أمامها فرصة لإدارة الأزمة، لكنها أجهضت ولم يعد لها قدرة على إدارة الأزمة بعد الأحداث الأخيرة.