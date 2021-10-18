ارتفاع ضحايا فيضانات كيرلا الهندية إلى 35

كوتشي (وكالات)

أفاد مسؤولون بارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية، بولاية كيرلا الهندية، إلى 35 شخصاً. وأدى هطول الأمطار في أنحاء الولاية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة، وهو ما دفع السلطات إلى استدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

وقال مسؤولون وشهود عيان: إن نحو 13 من هؤلاء قتلوا في انهيار أرضي في قرية كوتيكال، فيما لقي 22 حتفهم جراء انهيارين في كوتايام وإيدوكي.

وقال أحد السكان المحليين: «وقعت أربعة انهيارات أرضية، أمس الأول، عند هذا التل خلفي، وهو ما أدى إلى تدفق المياه إلى أسفل فضلاً عن سقوط أشياء أخرى».

وقال بي.كيه جاياسري، وهو أكبر مسؤول حكومي في منطقة كوتايام حيث وقع الانهيار الأرضي، إن ما يقرب من نصف الضحايا من عائلة واحدة. وأضاف: «فقدت عائلة واحدة ستة أفراد». وقالت لجنة إدارة الكوارث في كيرالا، في بيان، إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق.