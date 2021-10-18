تمديد العقوبات الأوروبية على «داعش» و«القاعدة» عاماً

بروكسل (وكالات)

مدد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، عقوباته المفروضة على تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، والأفراد المرتبطين بهما، مدة عام إضافي. وذكر المجلس، الذي يجتمع في لوكسمبورغ في بيان، أن العقوبات المفروضة على التنظيمين والأشخاص المرتبطين بهما ستستمر حتى 31 أكتوبر 2022. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات المرتبطين بالتنظيمين.

ويحظر أيضاً على مواطني دول الاتحاد والكيانات داخل الاتحاد توفير الموارد الاقتصادية للمدرجين في قائمة العقوبات.