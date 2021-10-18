الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اعتقال العقل المدبر للتفجير الدموي الذي وقع عام 2016، في منطقة الكرادة ببغداد، وأسفر عن مقتل نحو 300 شخص، وإصابة 250 آخرين.
بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى. pic.twitter.com/mFnVM5df9v— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 18, 2021