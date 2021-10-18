الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى  الكاظمي، اليوم الاثنين، اعتقال العقل المدبر للتفجير الدموي الذي وقع عام 2016، في منطقة الكرادة ببغداد، وأسفر عن مقتل نحو 300 شخص، وإصابة 250 آخرين.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أكثر من خمس  سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا  البطلة بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي 
غزوان الزوبعي الملقب بأبو عبيدة بغداد المسؤول عن هذه الجريمة  وجرائم أخرى".

 