النرويج تكشف معلومات جديدة بشأن عملية «كونغسبيرغ»

الشرطة في موقع الهجمات بمدينة كونغسبرغ

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ذكرت الشرطة النروجية، اليوم الاثنين، أن خمسة من ضحايا الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي قتلوا بالسلاح الأبيض على يد المشتبه به الذي يرجح أنه فقد أو تخلص من قوسه ورماحه خلال هجومه الدامي. وقال المحقق بير توماس أومهولت في مؤتمر صحافي عن الهجوم «في مرحلة معينة تخلص أو فقد قوسه ورماحه». وأضاف «في هيتيغاتا قتل خمسة أشخاص بالسلاح الأبيض في أماكن خاصة وعامة». ولم ترغب الشرطة التي أشارت حتى ذلك الحين إلى أن المشتبه به إسبين أندرسن براثين كان مسلحًا بقوس ورماح وسلاحين آخرين، في كشف طبيعة السلاح الأبيض، لأغراض تتعلق بالتحقيق. وقال بير توماس أومهولت «كل شيء يشير إلى أن الضحايا قتلوا عشوائياً». وبحسب الشرطة، استُهدف أكثر من عشرة أشخاص بالرماح في بداية الهجوم، لكن لم يُقتل أي منهم بهذا السلاح. واعترف إسبن أندرسن براثين وهو دنماركي يبلغ من العمر 37 عامًا بقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين الأربعاء في بلدة كونغسبيرغ جنوب شرق النروج. وأضاف بير توماس أومهولت «بالنسبة إلى الدافع يبقى المرض الفرضية الرئيسة».

المصدر: آ ف ب