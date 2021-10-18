الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الراهنة، وفقاً لوكالة السودان للأنباء.
ويأتي ذلك في وقت تشهد البلاد حالة من الاحتقان السياسي بعد اعتصام مئات المحتجين أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحل حكومة حمدوك وتسليم السلطة للجيش.
ووصف رئيس الوزراء السوداني الأزمة الحالية التي تمر بها بلاده بأنها الأخطر التي تواجه الحكومة الانتقالية، ودعا الأطراف إلى الوحدة لكي لا تنجر البلاد إلى الفوضى، على حد قوله.
كما دعت أحزاب سياسية ونقابات مهنية إلى تظاهرات احتجاجية الخميس للمطالبة بالدولة المدنية والتحول الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين.
من جهتها، أفادت مصادر بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، بأن الشرطة قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في محيط رئاسة الوزراء.
وطالب المعتصمون المؤيدون للجيش في الخرطوم بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.