مقتل 35 شخصاً في فيضانات وانهيارات أرضية بالهند

صرح مسؤولون معنيون بإدارة الكوارث في الهند، الاثنين، بأن حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية قد ارتفعت إلى 35 شخصاً.

ولقي 22 منهم حتفهم جراء انهيارين أرضيين في منطقتي كوتايام وإيدوكي، حيث تسبباً في جرف العديد من المنازل وطمر منازل أخرى تحت الوحل والحطام.

وأشارت تقارير إلى العديد من حوادث الغرق وجرف الأفراد بسبب مياه الفيضانات.

وأظهرت لقطات بثها التليفزيون المحلي منزلاً من طابقين يسقط في نهر يفيض بالمياه، فضلاً عن تدمير طرق وجسور واقتلاع أشجار في المناطق المتضررة.

كما أفادت تقارير بارتفاع المياه في العديد من السدود لمستويات خطيرة في الولاية.

وبدأ إطلاق المياه تدريجيا من هذه السدود، وإجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنخفضة على طول الأنهار، وإيوائهم في أكثر من 100 مخيم إغاثة، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة جديدة من هطول الأمطار شديدة الغزارة تبدأ الأربعاء وتستمر لما لا يقل عن ثلاثة أيام، ما يثير مخاوف من حدوث المزيد من الفيضانات.