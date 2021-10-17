مواجهات عنيفة بمأرب.. و«التحالف» يؤكد مقتل 165 حوثياً

الرياض (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات «الحوثي» الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال التحالف، في بيان إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكان التحالف أعلن، مساء أمس الأول، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه مدينة جازان، جنوب غرب المملكة.

وفي هذه الأثناء، كشف التحالف، أمس، عن تجاوز خسائر الميليشيات «الحوثية» في مديرية العبدية بمحافظة مأرب 165 قتيلاً، وتدمير 10 آليات عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن جانبه، أكد الجيش اليمني تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء، بدعم من طائرات التحالف، في استهداف مواقع لميليشيات «الحوثي»، حيث دمر طيران التحالف عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة في منطقة العقبة للميليشيات الانقلابية، التي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك.

وبالتزامن مع اشتداد المعارك على الجبهات، طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الأممية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.

وتشير المصادر إلى أن ميليشيات «الحوثي» تنفذ حملة اعتقالات واسعة بحق المدنيين في مديرية العبدية في مأرب، مؤكدة أن الميليشيات تعتقل جرحى وأطفالاً، كما قامت بتفجير المنازل.

إلى ذلك، ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، بأشدّ العبارات بالمحاولة الفاشلة لميليشيات «الحوثي» الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة، بطائرتين مسيّرتين «مفخختين».

وأشاد العثيمين، بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل «الحوثيين» والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية.