واشنطن تدين التصعيد «الحوثي»

واشنطن (وكالات)

أدانت الولايات المتحدة، أمس، التصعيد العسكري لميليشيات «الحوثي» الإرهابية حول محافظة مأرب، مشيرة إلى أن ذلك يظهر استخفافاً صارخاً بسلامة المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان: إن «الحوثيين» يعيقون حركة الأشخاص ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى 35 ألفاً من سكان مديرية العبدية في محافظة مأرب.

وأضاف المتحدث: إن هجوم «الحوثيين» على مأرب زاد من سوء الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، وتسبب في نزوح المزيد من المدنيين. وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تحث «الحوثيين» على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والجرحى والمساعدات المنقذة للحياة.

كما أعرب برايس عن استعداد واشنطن للتعاون مع شركائها في تقديم المساعدات العاجلة لسكان محافظة مأرب.

وكان محافظ مأرب، سلطان العرادة قال إن أبناء مديرية العبدية يتعرضون لإبادة جماعية على يد ميليشيات «الحوثي»، مطالباً بموقف دولي حازم وقرارات جريئة «لتصنيفها جماعة إرهابية».

من جانبه، ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، مع القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي، مستجدات الأوضاع ومستقبل عملية السلام في ظل التصعيد والعدوان «الحوثي» المستمر ضد المدنيين.

وأكد ابن مبارك، أن عدوان الميليشيات «الحوثية» المستمر والتصعيد المتزايد باستهداف المدنيين في كافة أنحاء اليمن، وعلى وجه الخصوص في مأرب، يعكس الطبيعة الوحشية لهذه الميليشيات وعدم اكتراثها بإرادة وإجماع المجتمع الدولي على إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، محذراً من أن هذا التصعيد يهدد بنسف عملية السلام، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وما يرافقها من انهيار اقتصادي، وهو ما سيضاعف من معاناة اليمنيين.

وتطرق ابن مبارك إلى ما تقوم به الميليشيات حتى اللحظة من حصار وتجويع وأعمال انتقامية وقتل ممنهج بحق سكان العبدية في مأرب، منوهاً إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن جهتها، أعربت القائم بأعمال السفير الأميركي، عن إدانة بلادها لتصعيد الحوثيين في مأرب وإعاقتهم لحركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية ومنع الخدمات الأساسية عن سكان العبدية، مؤكدة موقف بلادها الداعي لميليشيات «الحوثي» بوقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى دعوات المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن.

وجددت ويستلي، في هذا الصدد دعم بلادها لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، منوّهة بدعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.