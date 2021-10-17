«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»: الأولوية لتفريغ «صافر»

عدن (وكالات)

بحث نائب وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مستشارة البيئة ومندوبة «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، والخبيرة في عمليات مواجهة كارثة سفينة «صافر» سامية الدُعيج، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن سلمى الحاج، الجوانب الفنية لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة تفادي كارثة «صافر» وآلية عمل الخطة.

وأكد الشماسي تركيز الجهود على التخلص من المواد الخام المقدرة بمليون برميل عن طريق التفريغ التام للتقليل من حدوث الكارثة، مشيراً إلى أن الأضرار الكارثية الذي سيخلفها تسريب الخزان النفطي تشمل البيئة البحرية والمنشآت الحيوية والثروات السمكية والزراعية، وكذا أطرافاً من اليابسة للدول المطلة على البحر الأحمر وحركة نشاط الملاحة الدولية والإقليمية. وأوضح الشماسي أن الخطة الاستراتيجية، التي تتبناها وزارة النفط والمعادن اليمنية للمرحلة المقبلة، تتضمن عودة الإنتاج النفطي لليمن عبر البحر العربي من طريق ميناء النشيمة النفطي بمحافظة شبوة.

ومن جانبها أكدت خبيرة عمليات مواجهة كارثة سفينة صافر، أن أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال هذه المرحلة التوجه لتفريغ السفينة والاتفاق مع الأطراف المعنية على وضع آلية مناسبة كفيلة بالتخلص الآمن عبر شركات متخصصة في الإنقاذ البحري دون وقوع أضرار، مبدية استعداد فريق الخبراء الأمميين لتقديم الدعم لخطة الاستجابة لتجنب الكارثة البيئية على اليمن والدول المجاورة.