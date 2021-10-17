المبعوث الأممي: اتفاق على وضع مسودة إصلاح دستوري بسوريا

جنيف (وكالات)

ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، أمس، أن اللجنة السورية المشتركة للدستور، التي تضم الحكومة والمعارضة، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد. وأضاف للصحفيين، في جنيف بعد لقاء مع الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة، قبل محادثات تستمر أسبوعاً، أنهم وافقوا على «الاستعداد للبدء في صياغة مسودة لإصلاحات دستورية». وستكون المحادثات الجولة السادسة في عامين والأولى منذ يناير الماضي. ووصل إلى جنيف، أمس الأول، الوفد السوري الحكومي المشارك في اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جولتها السادسة، والمزمع انطلاقها اليوم.

وعقد المبعوث الأممي الخاص جير بيدرسون والرئيسان المشاركان أحمد الكزبري، ممثلاً عن «الوفد الوطني»، وهادي البحرة ممثلاً عن وفد المعارضة، جلسة خاصة، هي الأولى من نوعها، للاتفاق على عناوين المبادئ الأساسية التي ستتم مناقشتها.

وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحاً للوفود المشاركة بأن يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية، وتم الاتفاق على تقديم نص مبدأ دستوري واحد كل يوم خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ليتم مناقشته، على أن يخصص آخر يوم من الجولة، وهو الجمعة، لمناقشة عامة، وتقييم نقاط التوافق والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت. ونظراً لجائحة كورونا، طلبت السلطات السويسرية حصر التغطية الإعلامية بالصحفيين المعتمدين في جنيف، ولم يرافق إعلاميون أياً من الوفود لتغطية أعمال الجولة السادسة.