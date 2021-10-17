اشتباه بنجل مسؤول صومالي سابق في قتل النائب

لندن (وكالات)



كشف مصدر قريب من التحقيق ووسائل إعلام أن الشرطة البريطانية احتجزت علي حربي علي، وهو نجل مستشار إعلامي سابق لرئيس وزراء صومالي سابق، بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد مقتل النائب ديفيد أميس. وطُعن أميس (69 عاماً) المنتمي لحزب «المحافظين»، بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، عدة مرات في الهجوم الذي وقع ظهر يوم الجمعة الماضي في «لاي أون سي» شرقي لندن، خلال اجتماع مع ناخبيه داخل كنيسة. وجاء الهجوم بعد خمسة أعوام من مقتل جو كوكس، التي كانت عضواً بمجلس العموم من حزب «العمال» المعارض، وهو ما دفع المسؤولين إلى إعادة النظر في إجراءات تأمين السياسيين.

وقالت الشرطة: إنها ألقت القبض على بريطاني، يبلغ من العمر 25 عاماً، في موقع الجريمة للاشتباه بأنه القاتل، مضيفة: إنها تعتقد أنه ارتكب الجريمة منفرداً. ولم تعلن الشرطة اسم المشتبه به، لكنها استعملت السلطات الإضافية، التي يخولها لها قانون مكافحة الإرهاب في حبسه حتى 22 أكتوبر.

وقال مصدر بريطاني قريب من التحقيق: إن البريطاني علي حربي علي هو المشتبه به المحتجز.

وقال حربي علي كولاني والد حربي علي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية إن ابنه ألقي القبض عليه في قضية القتل. ولدى سؤاله عن ذلك قال حربي علي كولاني، وهو مستشار سابق لحسن علي خيري رئيس وزراء الصومال السابق، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «في هذه اللحظة الخاصة نمر بموقف مروع وغير مسبوق».

وقال حربي علي كولاني وهو مدير سابق لإدارة الإعلام والاتصال التابعة للحكومة الصومالية «في ظل التحقيق المستمر المبكر أجد نفسي ملزماً وملتزماً بألا أتكلم عنه». وفتشت الشرطة البريطانية، أمس، مسكناً في شمال لندن يرتبط بعلي حسن علي.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أمس: إن بريطانيا تدرس عدداً من الاختيارات، لتعزيز أمن أعضاء البرلمان.

وقالت باتيل لقناة «سكاي نيوز»: «نحن بحاجة إلى سد الثغرات»، المتعلقة بالإجراءات الأمنية للنواب.

ورداً على سؤال حول وضع حماية أمنية للنواب في دوائرهم، قالت الوزيرة: إن «كل الخيارات قيد الدراسة حالياً»، وإن «سلسلة من التدابير» اتخذت بالفعل منذ مقتل النائب ديفيد.