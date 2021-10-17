النمسا تحث الاتحاد الأوروبي على التوسع غرب البلقان

فيينا (وام)

حث ميخائيل لينهارت، وزير خارجية النمسا الجديد، الاتحاد الأوروبي على أن يكون أكثر التزاماً إزاء التوسع في منطقة غرب البلقان، وعبّر عن موقف بلاده الداعم لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير لينهارت، أثناء زيارته إلى البوسنة والهرسك في الأسبوع الأول من توليه المنصب، أن مستقبل البوسنة والهرسك يكمن في الاتحاد الأوروبي، ودعا جميع القوى في البوسنة والهرسك إلى العمل معاً، بشكل بناء، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن النمسا تؤيد البوسنة والهرسك الموحدة وذات السيادة. ولفت إلى أن ذلك يسهم في تحقيق الاستقرار.

وأكد وزير خارجية النمسا أن توسع الاتحاد الأوروبي في دول غرب البلقان لا تزال قضية أساسية بالنسبة للنمسا، في إشارة إلى حرص النمسا على تعزيز علاقاتها الجيدة مع دول غرب البلقان، التي ترى في النمسا حليفاً رئيساً وشريكاً في التقارب مع الاتحاد الأوروبي.