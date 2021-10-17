مقتل 21 جراء أمطار غزيرة بالهند

نيودلهي (وكالات)

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في أعقاب أمطار غزيرة في ولاية كيرلا الهندية إلى 21 شخصاً، أمس، وفقاً للمسؤولين. ودفعت الأمطار الغزيرة، منذ أمس، سلطات الولاية إلى طلب مساعدة الجيش الهندي في عمليات الإنقاذ والإغاثة. وأعلنت وزارة الإعلام في الولاية أن 13 شخصاً لقوا حتفهم في منطقة كوتايام، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة أخرى مرتبطة بالأمطار بمنطقة إدوكي.

وأفادت التقارير بأن هناك نحو عشرة أشخاص في عداد المفقودين في إدوكي، ومن بينهم أطفال. وتراجعت شدة هطول الأمطار في أنحاء كيرلا صباح أمس، بعد استمرار هطول الأمطار طوال الليل. وجرى نشر فرق القوة الوطنية لمواجهة الكوارث للمشاركة بعمليات الإغاثة والإنقاذ.