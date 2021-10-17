مصادر لـ«الاتحاد»: «الرئاسي» الليبي يعد بحل مشكلات برقة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال اجتماعاته مع عدد من السياسيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية والقبلية في شرق البلاد، بالعمل على حل المشكلات التي تواجه إقليم برقة، مشيراً إلى أن زيارته إلى طبرق هدفها الاستماع إلى كافة شواغل المواطنين الليبيين بالمنطقة الشرقية، حسبما أكده أحد مستشاري رئيس المجلس الرئاسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».

وأشار المسؤول الليبي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن المنفي يتحرك للحفاظ على العملية السياسية وتنفيذ خريطة الطريق بشكل كامل والتي تنتهي بإجراء الانتخابات في البلاد ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن المنفي يكثُف جهوده من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت المسؤول الليبي إلى أن المنفي أكد أن المجلس الرئاسي سيعقد اجتماعاً في القريب العاجل مع رئاسة حكومة الوحدة في طرابلس، لتقريب وجهات النظر مع مسؤولي برقة في الحكومة الليبية.

وفي إطار التصعيد الراهن، الذي يقوم به وزراء برقة في حكومة الوحدة، أصدر النائب الأول لرئيس وزراء ليبيا، حسين القطراني، تعليماته للوزراء الممثلين للإقليم في حكومة الوحدة، بعدم تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء إلا بعد الرجوع إليه.

وفي ذات السياق، بحث المنفي، أمس، في طبرق مع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال ميهوب، المواضيع ذات العلاقة بالأمن القومي، والدفاع، إضافة إلى مناقشة ملف الانتخابات، والمصالحة، وملف توحيد المؤسسة العسكرية.