تونس.. توقعات بتصنيف «النهضة» منظمة إرهابية قريباً

شعبان بلال (القاهرة)

توقع خبراء ومحللون سياسيون حل حركة «النهضة»، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان» في تونس، خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن ذلك يعتمد على التحقيقات الجارية من السلطات حول التمويلات الخارجية، وكذلك قرارات محكمة المحاسبات التونسية.

وتتصدر حركة «النهضة» الإخوانية، برئاسة راشد الغنوشي، جدول أعمال حكومة تونس الجديدة التي ترأسها نجلاء بودن، المكلفة بفتح ملفات الفساد والتحقيق فيها لمحاسبة المسؤولين عنها.

وقال المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت: إن مصير حركة «النهضة» مرتبط بما يمكن أن تسفر عنه التحقيقات التي أمر بها الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أن تلك الخطوة قد تقود إلى تعطيل هذه الحركة وحلها.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن الحركة مهددة بالحل بموجب محكمة المحاسبات، فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ونتائج التحقيقات التي تتعلق بمسائل الأمن القومي.

هذا فيما أكد الخبير القانوني والمحامي، حازم القصوري، أن حظر «النهضة» في تونس رهين إجراءات قانونية، في ضوء ضلوعها في ملفات التمويل الخارجي والاغتيالات السياسية وتسفير المتطرفين.

وأوضح القصوري لـ«الاتحاد»، أن هناك تحديات حقيقية تواجه الدولة التونسية بخصوص خطاب الكراهية من قبل «النهضة»، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي يفرض الإسراع بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي لاتخاذ القرار الملائم بخصوص الكيانات المتطرفة.

ومن جانبها، أكدت بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس، أن الرئيس سعيد يعتزم تصنيف حركة «النهضة» تنظيماً إرهابياً بناء على براهين لا تقبل النفي.

وأوضحت لـ«الاتحاد»، أن أبرز هذه الملفات الجهاز السري والاغتيالات السياسية وملف التسفير وارتباط قيادات «النهضة» بتخزين السلاح.