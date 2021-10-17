قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إنها تدعو المواطنين السعوديين إلى عدم السفر إلى لبنان «نظراً للأحداث الأمنية الراهنة» هناك.
وكتبت الوزارة على حسابها الرسمي على «تويتر»: «نظراً للظروف الراهنة في لبنان، ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان».
ودعت الوزارة كافة المواطنين السعوديين الموجودين في لبنان إلى «أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها».
ولقي سبعة أشخاص حتفهم يوم الخميس عندما كان حشد يتجه للتظاهر احتجاجاً على قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.