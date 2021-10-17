أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت، اليوم الأحد، أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف يوليو الماضي. وأحصت البلاد 45140 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19. وأظهرت البيانات أن البلاد سجلت 57 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض. وتشهد المملكة المتحدة منذ أسابيع زيادة في أعداد الحالات المسجلة يوميا. ورصدت البلاد، أمس السبت، 43423 إصابة جديدة بالفيروس و148 حالة وفاة أخرى. وتنفذ بريطانيا حملة تطعيم ضد الفيروس منذ ديسمبر 2020. وقد حققت نسبة تطعيم عالية. لكن متحورة "دلتا" شديدة العدوى تسبتت في معاودة ارتفاع الإصابات.