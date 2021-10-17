ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن هيئة تنظيم الطيران المدني قالت إنه لا توجد خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسوريا في الوقت الحالي. ونقلت الوكالة عن هيثم مستو رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني «عدم وجود خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسورية أو العكس في الوقت الحالي». وقال مستو، خلال لقاء جمعه بعدد مع الصحفيين في وزارة النقل، إن «المملكة تسعى دائماً إلى زيادة عدد الخطوط الجوية التي تجمعها مع مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم عجلة النمو، فالطيران ممكن ومحرك للاقتصاد». وقال «وقعنا مزيداً من اتفاقيات النقل الجوي مع دول العالم»، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تشكل حجر الأساس لتشغيل خطوط جوية بين الأردن ودول العالم. كانت «الملكية الأردنية»، الناقل الرسمي للمملكة، قالت في سبتمبر الماضي إنها ستستأنف الرحلات الجوية المباشرة إلى دمشق للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريباً.