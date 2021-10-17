استبعد رئيس منطقة جزر الكناري الإسبانية، اليوم الأحد، أن تكون هناك نهاية وشيكة في الأفق لثوران البركان في جزيرة لا بالما. وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، إن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة، اليوم بلغت شدة أقواها 4.3 درجة. وأكد أنخيل فيكتور توريس رئيس منطقة جزر الكناري، في مؤتمر للحزب الاشتراكي في مدينة بلنسية، أنه بحسب توقعات العلماء «ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع». ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فداناً من الأراضي في لا بالما ونحو ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر الماضي. وأجلي نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءاً من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا. وقالت شركة الطيران «بينتر»، إنها ألغت جميع رحلاتها إلى لا بالما حتى الواحدة بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد بسبب رماد البركان. وقالت شركة «أينا»، التي تشغل المطار، إن 22 رحلة ألغيت من بين 38 رحلة، لكن المطار ما زال مفتوحاً.