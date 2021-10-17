قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، إنه يجب عدم التدخل السياسي أو الطائفي في القضاء اللبناني، وذلك في خضم مطالبة البعض بنتحية المحقق في الانفجار الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت. وقال الراعي إنه لا يجوز لأي طرف في البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف وذلك عقب أعمال العنف التي وقعت الخميس بسبب التحقيق وكانت أسوأ اضطرابات يشهدها لبنان منذ أكثر من عقد. وأضاف "(يجب أن) نحرر قضاءنا من التدخل السياسي والطائفي والحزبي ولنحترم استقلاليته وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات". وقال "ما من أحد أعلى من القانون والقضاء". وأدى انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب في دمار واسع في بيروت. وقال البطريرك الراعي "التشكيك المتصاعد بالقضاء منذ فترة لم ينل من القضاء فحسب، بل من سمعة لبنان أيضا". وسقط سبعة قتلى يوم الخميس أثناء توجه مجموعات للاحتجاج على القاضي طارق بيطار. وقال الراعي إن النظام الديمقراطي أتاح وسائل سلمية لحرية التعبير تأييداً للمعارضة. لذا، فلا يجوز اللجوء للتهديد أو العنف وإقامة حواجز حزبية أو عشائرية لتحقيق المآرب بالقوة. وأضاف أنه يتعين على مجلس الوزراء الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة ودعا الوزراء إلى احترام السلطة.