السيسي: ماضون في نشر قيم التسامح والعيش المشترك

شعبان بلال (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر ماضية في خطتها لتجديد الخطاب الديني وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مشددًا على ضرورة بناء أمة إسلامية واعية قادرة على التفريق بين تعاليم الدين الحنيف المعتمدة على عبادة الله وإصلاح الكون وبين تعاليم من يحرفون الكلم عن مواضعه ويخرجون الأحاديث النبوية الشريفة عن سياقها الصحيح.

وطالب السيسي الهيئات الدينية المصرية بمضاعفة الجهود المبذولة لنشر الوعي بين صفوف الشباب وزيادة التنوير والتثقيف في القضايا الخاصة بالعيش المشترك والإيمان بقبول الآخر ومشاركة أصحاب العقائد المختلفة في الأرض والوطن لبناء دولة قوية في المستقبل.

وأضاف خلال كلمته: "نحتفل اليوم بذكرى الرسول الكريم، الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين، الذي جاء محملًا بأسمى القيم الإنسانية، لينشرها في بقاع الأرض، داعيًا إلى الله بالمحبة والسلام".

ولفت الرئيس المصري إلى أن الإسلام لم يأمر بالعنف أو يحث على الكراهية ضد الغير بل نزلت أول آياته فكانت كلمة إقرأ في رسالة صريحة إلى أهمية العلم في إعلاء شأن الأمم وليس الحروب والكراهية والتفريق بين أبناء الوطن الواحد، وهذا ما يجب أن يتعلمه المصريون جميعاً من رسالة الإسلام السامية بعد أن يفهموا دينهم بطريقة صحيحة.









