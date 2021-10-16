«الحوثي» يدمر 6 قرى في «العبدية» بمأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

دمرت ميليشيات الحوثي الإرهابية 6 قرى في مديرية «العبدية» المحاصرة بمحافظة مأرب بعد استهدافها بقصف صاروخي ومدفعي عنيف، فيما شهدت المديرية موجة نزوح كبيرة للأهالي من القرى إلى مركز المديرية، وعمدت الميليشيات الإرهابية إلى قطع الاتصالات والإنترنت للتعتيم على جرائمها بحق المدنيين، جاء ذلك بينما أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات في «العبدية» خلال 24 ساعة أسفرت عن مقتل 160 حوثياً وتدمير 11 آلية، واعتبر وزير الإعلام اليمني أن الصمت الدولي المريب على جرائم الميليشيات ضوء أخضر لارتكاب المزيد.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «العبدية» جنوب مأرب خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف في بيان أن عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل 160 حوثياً وتدمير 11 آلية، مؤكداً استمراره في دعم الجيش اليمني لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيات الإرهابية.

وكانت ميليشيات الحوثي قد تلقت، أمس الأول، ضربة موجعة على يد التحالف والجيش غرب محافظة مأرب.

وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن طيران التحالف استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي وكبدها خسائر في الأرواح والعتاد في جبهة «الكسارة».

في غضون ذلك، تواصل الميليشيات الحوثية محاصرة آلاف المدنيين في «العبدية»، حيث أدى القصف الحوثي المستمر إلى تدمير 6 قرى بشكل كامل.

وأكدت مصادر إعلامية أن الهجمات الحوثية ما زالت مستمرة، فيما تصاعدت موجة النزوح بشكل كبير من عدة قرى في المديرية إلى مركزها، لافتةً إلى أن قوات الجيش اليمني تتصدى لهجمات أخرى على 18 قرية في المديرية الواقعة جنوب مأرب.

كما عمدت الميليشيات الإرهابية إلى قطع شبكات الاتصالات والإنترنت عن السكان في «العبدية». ‏وأوضحت مصادر محلية أن الميليشيات الإجرامية قصفت أبراج الاتصالات في المديرية لعزل المدنيين المحاصرين عن العالم والتعتيم على الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحقهم.

و‏قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل التنكيل بأهالي مديرية «العبدية» بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن المصادر المحلية تؤكد ارتفاع موجة النزوح الداخلي من مناطق «الشيب، الحجلة، ثمدة، المذود، العر» جنوب وجنوب شرق مديرية «العبدية»، بعد تعرض القرى الآهلة بالسكان لقصف واستهداف ممنهج ومتعمد من ميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وحذر الإرياني من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض الميليشيات فتح ممرات آمنة للمدنيين، في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

واستغرب الإرياني وقوف العالم موقف المتفرج من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في مديرية «العبدية»، وتجاهله لمأساة المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، والذي يعد بمثابة ضوء أخضر للميليشيا للاستمرار في قتل وحصار وتجويع والتنكيل بالمدنيين.

إسقاط «مسيّرة» مفخخة أطلقتها الميليشيات نحو جازان

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.

وكان التحالف أعلن، الخميس الماضي، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه «جازان».

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت، العديد من المسيرات المفخخة التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة خلال الفترة الماضية.

وأثارت تلك الانتهاكات إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.