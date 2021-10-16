العراق يترقب نتائج الانتخابات النهائية

هدى جاسم (بغداد)

تترقب الأحزاب والتيارات السياسية في العراق الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي أجريت الأحد الماضي، بعد أن أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أمس، اكتمال الفرز اليدوي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء الماضي، عن إعادة فرز الأصوات يدوياً في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني.

وقال الهنداوي، إن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني.

وكانت المفوضية، قد أعلنت في وقت سابق أمس، إنجاز 95% من الفرز اليدوي، في المحطات البالغ عددها 3681. وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، إن عدد الشكاوى الكلي بلغ 356، اثنان منها حمراء، وأوضح جميل أن «نتائج العد والفرز اليدوي جاءت متطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين»، مبيناً أن «نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية».

وتوقعت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء الماضي، حدوث تغيير بالنتائج الأولية للانتخابات في بعض المحافظات، بعد اكتمال فرز الأصوات في أكثر من 3 آلاف محطة انتخابية، لم يتم التمكن من فرز أصواتها إلكترونياً.

وقال رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي في بغداد، إن «عدد الأصوات المتبقية سيكون في أقرب وقت، حتى لا يتم تأخير النتائج النهائية».

وأضاف أن «هناك فترة لتقديم الطعون قدرها ثلاثة أيام، بعدها سيتم إعلان النتائج النهائية وتقديمها للمحكمة الاتحادية لتصديقها».

وتجاوز مجموع المصوتين في الانتخابات العراقية 9 ملايين، فيما اعترضت عدة كتل على تحقيق نتائج غير متوقعة في الانتخابات، منخفضة كثيراً عن مكاسبها الانتخابية في الانتخابات السابقة.

وهددت كتل مثل «الفتح»، بقيادة هادي العامري، وغيرها باللجوء إلى القضاء اعتراضاً على النتائج.

وأشادت جهات رقابية دولية مثل بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة، وبعثة الجامعة العربية بالعملية الانتخابية التي جرت في العراق في ظل أجواء آمنة نسبياً.

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، فإن «الكتلة الصدرية» بزعامة مقتدى الصدر تقدمت جميع القوائم المتنافسة وحققت 73 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 نائباً، فيما حل «تحالف تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً وحصد 41 مقعداً، وجاء «تحالف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ37 مقعداً.

كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعداً وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعداً.