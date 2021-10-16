سوريا: ميليشيات إيرانية تنشئ مصنعاً للأسلحـة في ريف الرقة

دمشق (وكالات)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن ميليشيات تابعة لإيران بدأت في تجهيز مصنع لقذائف هاون وقواعد عسكرية ومنصات صواريخ أرض - أرض، وأسلحة أخرى في ريف الرقة الشرقي في شمال البلاد.

وأفاد المرصد، أن الأرض التي تقيم عليها ميليشيات «حركة النجباء» مصنعها تعود ملكيتها لأشخاص موجودين خارج سوريا، لكن ميليشيات إيران استولت عليها في وقت سابق.

وكان المرصد أشار، في السادس من أكتوبر الجاري، إلى وصول شحنة أسلحة جديدة إلى سوريا قادمة من العراق، عبر معابر غير شرعية تستخدمها الميليشيات التابعة لإيران. وذكر حينها أن الشحنة توجهت إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ومنها إلى قلعة الرحبة الأثرية بأطراف المدينة، حيث جرى تخزينها داخل أحد سراديب القلعة كما جرت العادة. وبحسب مصادر المرصد السوري، ضمت الشحنة صواريخ إيرانية قصيرة المدى ومنصات لإطلاقها.