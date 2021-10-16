18 قتيلاً وجريحاً بقصف على إدلب

دمشق (وكالات)

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم شرطي جراء قصف صاروخي بـ5 قذائف نفذه الجيش السوري طال قسم شرطة سرمدا ومبنى النفوس ومخيم نازحين يقع شرقي سرمدا الواقعة في إدلب بالقرب من الحدود مع تركيا.

وتسبب القصف أيضاً في وقوع 15 جريحاً جرى نقلهم إلى المشافي الميدانية في المنطقة، مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى حيث تكتظ المنطقة بالمدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش السوري، مؤلفة من عشرات الحافلات على متنها جنود ودبابات وراجمات صواريخ، إلى منطقة معرة النعمان ومحاور القتال في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسراقب شرقي إدلب على طريق «إم 4».

ويأتي ذلك في ظل التصعيد من قبل إعلام الحكومة السورية حول بدء معركة قريبة في إدلب، تزامناً مع حديث الرئيس التركي عن بدء عمل عسكري في شمال سوريا يستهدف مناطق «الإدارة الذاتية».