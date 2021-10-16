قرقاش: الإسلام بريء من عنف وتطرف قلة قليلة

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن خطر الفكر المتطرف على الإسلام يتضح كل يوم، وأن الدين الحنيف بريء من العنف، مؤكداً أن قلة قليلة تشوه بفكرها الدين الإسلامي.

وقال معالي الدكتور في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «خطر الفكر المتطرف على الإسلام دين التسامح والتعايش والاعتدال يتضح كل يوم، ديننا الحنيف بريء من عنف وتطرف قلة قليلة، وفكرهم يشوه عقيدتنا السمحة ولا يمت لها بصلة، ولا يمثل موقعنا الذي لطالما كان مركزاً للإشعاع الحضاري وقبول الآخر والسلام بين الأمم والشعوب».

وكان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش قد قال في تغريدة سابقة إنه «لا بديل عن الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة لضمان الاستقرار والازدهار والعدالة، والدروس والتجارب في المنطقة واضحة وتؤكد أن وهم الأيديولوجيا الفارغة وشعاراتها لن تنطلي على أحد، هذا ما نؤمن به في الإمارات استناداً إلى تجربتنا وقراءتنا العقلانية للتطورات الإقليمية».